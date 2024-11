Tvplay.it - Dalla Roma al Real Madrid, Ranieri già spiazzato: addio a sorpresa

Laappare intenzionata a puntare super sostituire Juric. Il compito del tecnico, però, è in salita: un top può andare via.E’ giunta alla svolta decisiva il casting avviato domenica dai Friedkin, finalizzato ad individuare il successore di Ivan Juric. Gli imprenditori statunitensi, nelle scorse ore, si erano fatti avanti per Vincenzo Montella, attuale Ct della Turchia. Le difficoltà emerse in fase di trattativa, uniti ai “no” ricevuti da Erik ten Hag (non intenzionato a subentrare in corsa in un torneo a lui sconosciuto) e da Edin Terzic, hanno però reso necessario un cambio di strategia. Da qui l’idea di puntare forte su Claudio, con il quale l’accordo appare ormai ad un passo.algià– TvPlay.it (LaPresse)Il 73enne, reducemiracolosa salvezza conquistata nell’ultima stagione al Cagliari ed artefice del miracolo Leicester nel 2016, ha incontrato i presidenti giallorossi a Londra garantendo la sua immediata disponibilità.