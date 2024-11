Unlimitednews.it - Consegnata la Lupa Capitolina a Venditti, “Dedico il premio a Roma”

(ITALPRESS) – Antonelloha ricevuto in Campidoglio la celebre. Il sindaco di, Roberto Gualtieri, ha consegnato il riconoscimento al cantanteno. “E’ davvero un riconoscimento che diamo con gioia e gratitudine perchè la sua arte non ha bisogno di essere commentata. Stiamo parlando di un artista che come pochissimi ha saputo cantare e raccontare la nostra città, i sentimenti, le gioie, le passioni e i dolori che tanti di noi abbiamo vissuto”, ha affermato Gualtieri. Alla cerimonia hanno partecipato gli studenti del liceo Giulio Cesare, istituto in cui ha studiato l’artista e che ha “cantato in un brano tra i più famosi”, ha spiegato Svetlana Celli, presidente dell’Assembleache ha aperto la cerimonia e che ha rivelato la presenza in aula dei “compagni di scuola del sindaco Gualtieri al liceo Visconti”.