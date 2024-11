Liberoquotidiano.it - Cinque anni di carcere, "attentato alla democrazia": le toghe stanno per far fuori Marine Le Pen

rosse transalpine. La procura francese ha chiestodie una pena d'ineleggibilità diper la leader di destraLe Pen, il tutto nell'ambito del caso dei lavori fittizi degli assistenti parlamentari del suo partito. "Siamo in un tribunale e il diritto si applica a tutti", ha insistito il procuratore Nicolas Barret, chiedendo che questa pena si applichi subito dopo la condanna, anche se la candidataPresidenza farà appello. Una pena del genere "impedirebbe agli imputati di candidarsi alle future elezioni locali o nazionali", ha precisato il procuratore davanti aLe Pen, seduta in prima fila tra gli altri 24 imputati (quadri del partito, ex eurodeputati ed ex assistenti parlamentari). "Penso che la volontà della procura sia di privare i francesi della capacità di votare per chi vogliono" e di "rovinare il partito", ha reagito davanti ai giornalisti la signora Le Pensua uscita dall'udienza, mentre è stata richiesta una multa di 300mila euro contro di lei.