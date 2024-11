Lanazione.it - Camerata, il viaggio ricomincia. Domani il concerto inaugurale con due capolavori del Novecento

Tutto pronto per l’apertura della stagione dellaalle 21 al Politeama, con il giovane e acclamato Michele Gamba alla direzione, che debutterà nel nostro cartellone dopo i suoi successi alla Scala di Milano e in altre sale internazionali. Ci sono ancora biglietti disponibili, che si possono acquistare on line su Ticketone o direttamente al botteghino del teatro. In programma due grandi classici del: L’Histoire du soldat di Igor Stravinskij, la storia epica di un soldato che vende la sua anima al diavolo, e El Retablo de Maese Pedro di Manuel De Falla, un omaggio al Don Chisciotte di Cervantes. L’Histoire du soldat fu composta da Stravinskij nel 1918 su testi di Charles Ferdinand Ramuz, e fu concepita come uno spettacolo di strada, trasportabile con facilità da una località all’altra negli anni bui del primo conflitto mondiale.