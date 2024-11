Inter-news.it - Biasin: «Conte ha voluto punzecchiare l’Inter!» Poi su un siparietto

Leggi su Inter-news.it

Con la pausa Nazionali pronta a prendersi la scena,può recuperare energie in vista del prosieguo del campionato. Fabrizioha espresso il suo pensiero sugli ultimi giorni, tra le frecciatine di Scaroni e le parole di.LE FRECCIATINE DI SCARONI – Dopo l’ultima giornata di campionato, la Serie A si ferma per le Nazionali.proverà a recuperare energie in vista della ripresa. Nel suo editoriale su TMW, Fabrizioha detto la sua sui nerazzurri: «C’è chi rompe le balle a Lautaro Martinez e, in effetti, fin qui il capitano non ha raggiunto il suo livello di forma standard né la sua media gol, anche se in realtà di punti ne ha portati (vedi Roma e non solo). C’è tempo per rimettersi in carreggiata, alla fine la somma farà il totale e, in genere, il suo totale è sempre parecchio corposo e porta cose buone.