Atp Finals Torino 2024 | Bolelli Vavassori in semifinale se…tutte le combinazioni

Simone Bolelli e Andrea Vavassori non riescono a centrare la seconda vittoria alle Atp Finals di Torino, e così, dovranno giocarsi tutto nell'ultimo match in programma nella giornata di venerdì. Situazione abbastanza chiara, quella del gruppo 'Mike Bryan', in cui Krawietz/Puetz si sono presi già la qualificazione e la coppia Bopanna/Ebden è già eliminata. In sostanza, quello tra Bolelli/Vavassori e Arevalo/Pavic è un vero e proprio match da dentro o fuori. Chi vince avanza in semifinale, chi perde saluta. Bolelli/Vavassori si qualificano in semifinale se: Vincono contro Arevalo/Pavic