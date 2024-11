Gaeta.it - Assolto il sindaco di Scafati: Pasquale Aliberti e la fine di un incubo giudiziario

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Tribunale di Nocera Inferiore ha pronunciato l’assoluzione didi, dalle accuse di voto di scambio politico-mafioso. I giudici hanno affermato che “il fatto non sussiste”, dopo che la DDA di Salerno aveva chiesto una condanna di sei anni e otto mesi. In questo contesto, è fondamentale esplorare le implicazioni giuridiche di questa decisione, il background dell’inchiesta e le parole del primo cittadino, che finalmente vede riconosciuta la sua innocenza.Il contesto dell’inchiesta su voto di scambioL’inchiesta a carico diè emersa dopo delle accuse estremamente gravi, che ipotizzavano un voto di scambio politico-mafioso sia durante le elezioni comunali del 2013 a, sia per le regionali del 2015. Gli eventi presunti si concentravano su un sistema di alleanze fra politici e clan criminali, volto a ottenere consensi elettorali attraverso la coercizione o vantaggi materiali.