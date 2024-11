Ascolti TV | Martedì 12 Novembre 2024 GF vince col 17 9% 231 mln Sinner al 10 1% 211 mln

Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 12 Novembre 2024. GF vince col 17.9% (2,31 mln), Sinner al 10.1% (2,11 mln)

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,12, su Rai1 il film The Help ha interessato 2.014.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale5 – dalle 21:40 all’1.20 – Grande Fratello – con l’abbandono di Enzo Paolo Turchi – conquista 2.313.000 spettatori con uno share del 17.9% (Night: 988.000 – 26.3%). Su Rai2 – dalle 20:40 alle 22:29 – il Tennis con l’incontro-Fritz delle ATP Finals intrattiene 2.111.000 spettatori pari al 10.1% (pre e post nel complesso: 1.198.000 – 6.5%). Su Italia1 Die Hard: Un buon giorno per morire incolla davanti al video 946.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Amore Criminale segna 1.025.000 spettatori e il 5.6% (presentazione di 19 minuti: 669.000 – 3.1%). Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 613.000 spettatori (4.2%). Su La7 Diraggiunge 1.