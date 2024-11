Bergamonews.it - Accademia Carrara, il senatore Terzi: “Forte preoccupazione per soluzioni improvvise e strumentali”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. È in corso nella sera di mercoledì 13 novembre un Consiglio di amministrazione dell’. Si sta cercando una soluzione per il post Bagnoli, dopo le dimissioni della direttrice, che ha espresso l’incompatibilità di svolgere il proprio ruolo in gestione con il general manager Gianpietro Bonaldi. Il caso sarebbe sul tavolo del Ministro della Cultura Alessandro Giuli e dell’assessore regionale alla cultura.Il dibattito acceso il città ha quindi un’eco nazionale.Ildi Sant’Agata (FdI): “per”“Da tempo stiamo purtroppo assistendo a un’incomprensibile e preoccupante deriva nella gestione dell’. È una deriva che non preoccupa soltanto i miei concittadini. Essa manifesta riflessi che sto constatando presso quanti hanno avuto modo di apprezzare, anche all’estero, lo straordinario patrimonio culturale della nostra città e il grandissimo valore dell’