Gaeta.it - Tragico incidente stradale: ragazza di 15 anni perde la vita dopo essere scesa dal bus

Facebook WhatsAppTwitter Una tragedia ha scosso la comunità di Mantova e le zone limitrofe quando unadi soli 15è deceduta a causa di unavvenuto nel pomeriggio. La giovane stava tornando a casala scuola quando è stata investita da un’automobile, subitoessersi allontanata dal pullman che la riportava a casa. I dettagli di questo evento drammatico sono ancora in fase di verifica, ma le autorità competenti hanno già reso noto che laè stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Parma, dove, nonostante i tentativi di rianimazione, è decedutapoche ore.La dinamica dell’I carabinieri del comando provinciale di Mantova stanno attualmente indagando per chiarire le circostanze esatte in cui si è verificato l’. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la studentessa siadal bus e, in un attimo di disattenzione, si sia trovata davanti al veicolo che l’ha investita.