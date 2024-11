Gaeta.it - The Handmaid’s Tale: l’ultima stagione annunciata per primavera 2025

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo di The, acclamata serie televisiva che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori, si prepara a chiudere il suo arco narrativo in modo intenso ed emozionante. La sesta e conclusiva, ispirata al rinomato romanzo di Margaret Atwood, sarà disponibile negli Stati Uniti su Hulu nelladele, successivamente, approderà in Italia su TIM Vision. Gli appassionati possono aspettarsi un finale ricco di colpi di scena e sviluppi drammatici, in una storia che ha segnato un’epoca nel panorama della televisione.Prime immagini della sestaElizabeth Moss, protagonista e produttrice esecutiva della serie, ha recentemente condiviso sui suoi profili social le prime immagini della sesta, creando grande anticipo tra i fan.