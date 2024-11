Se avete preso una bambola Wicked di Mattel non aprite il Qr code Le scuse dell’azienda per il link al sito porno

Leggi su Open.online

Il diavolo sta nei dettagli. Ma in questo caso la fregatura ha coinvolto un pubblico enorme e vulnerabile come quello dei bambini. Il caso riguarda l’adattamento cinematografico del musicalche il 21 novembre sbarcherà nelle sale italiane. Nella confezione delle bambole ispirate ai personaggi del film, e prodotte da, è stato stampato un indirizzo web sbagliato che invece di rinviare aldella produzione hollywoodiana (Movie.com) conduce allo studiograficoPictures. La segnalazione è partita da clienti che avevano già acquistato le bambole. La società è subito corsa ai ripari scusandosi e anticipando contromisure: «Ci rammarichiamo profondamente per questo spiacevole errore e stiamo prendendo misure immediate per porvi rimedio. Si avvisano i genitori che ilweb stampato in modo errato e non corretto non è appropriato per i bambini», ha chiaritoa The Hollywood Reporter.