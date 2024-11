Thesocialpost.it - Regno Unito, si dimette l’arcivescovo di Canterbury: “Protesse un amico colpevole di abusi”

Londra. Justin Welby,die massimo rappresentante della Chiesa anglicana dopo il re, si è dimesso a causa di uno scandalo disessuali che scuote la Chiesa d’Inghilterra. Welby, in carica dal 2013, inizialmente aveva respinto le accuse, dichiarando: “Non mi sono mai arrivati sospetti di quel genere, e quindi non mi dimetto”. Ma la pressione è aumentata, e ieri ha annunciato le dimissioni.Le accuse e il caso John SmythAl centro della vicenda c’è John Smyth, avvocato edi Welby, accusato disessuali e violenze fisiche su minori tra gli anni Settanta e Ottanta. Smyth, che gestiva campi giovanili della Chiesa, avrebbe abusato di un centinaio di ragazzi in Inghilterra e poi, trasferitosi in Africa, avrebbe ripetuto le stesse atrocità fino alla sua morte, avvenuta nel 2018.