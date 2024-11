Panorama.it - Per amore di un chatbot

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

Potrebbe sembrare una puntata di Black Mirror, la serie che esplora le peggiori paure legate alla tecnologia, o il film Her di Spike Jonze, dove in un mondo futuro un uomo si innamora della voce di un. Ma questa è la vita reale. Una famiglia di Orlando ha intentato un’azione legale contro l'app diCharacter.AI, accusata di aver avuto un ruolo determinante nella tragica morte del figlio quattordicenne. La vicenda risale al febbraio di quest'anno, quando Sewell Setzer, un adolescente di Orlando (Florida), inizia a scambiare messaggi online con “Daenerys Targaryen” (il nome è preso da uno dei personaggi de Il Trono di Spade), un bot creato dall'Intelligenza Artificiale. Il ragazzo per mesi chatta online con questo personaggio, sviluppando con il sistema una connessione emotiva tale da farla diventare a tutti gli effetti una relazione.