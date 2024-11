Lanazione.it - Ore per tornare a casa dal liceo. E la mamma si indigna via mail: "Basterebbe una corsa in più"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

"Ritardi e attese intollerabili, vi racconto l’odissea di mia figlia perda scuola". Con il cuore di, Francesca B., ha scritto unacertificata ad Autolinee Toscane, ma anche al sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri e al presidente della Regione, Eugenio Giani, per "tentare di ottenere una soluzione al problema dei trasporti scolastici". La figlia ogni giorno percorre la tratta da Poggio a Caiano a Pistoia e ritorno per frequentare il classico Forteguerri e la madre aveva già segnalato la situazione "con vari canali, senza però arrivare a niente". Ecco il problema: "Da quando, l’anno scorso – spiega la– sono state tolte le linee dirette (Firenze-Pistoia) ed è stata istituita la fermata con obbligo di discesa a Olmi, mia figlia, che esce alle 13 da scuola, non arriva aprima delle 14.