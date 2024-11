Calciomercato.it - Nuovo scandalo, arbitro sospeso: insulti alla squadra e all’allenatore

Il direttore di gara è sotto inchiesta per un video social già virale sul web. Nel weekend ha arbitrato lache ha insultato sui social Esplode uncaso nei giorni della terza sosta stagionale per le Nazionali. Campionati e coppe europee si fermano nuovamente per la Nations League, con l’Italia di Spalletti impegnata contro Belgio e Francia.insulta sui social lache ha appena arbitrato:in Premier League, cosa succede (Foto LaPresse) – calciomercato.itL’ultimo caso riguarda la Premier League, dove è statol’David Coote. Il direttore di gara avrebbe insultato pesantemente il Liverpool e Jurgen Klopp: il fischietto 42enne è al centro di un’inchiesta da parte della Premier per un video apparso sui social e già virale sul web. Nell’ultimo weekend Coote ha arbitrato proprio Liverpool-Aston Villa.