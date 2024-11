Lanazione.it - "Numero chiuso?. Una difesa serve"

"Ecco, dopo le parole del ministro Santanché, sono tentato un po’ provocatoriamente di dire invece che i turisti vanno demonizzati, almeno per come lo sono ora". Il professor Sergio Givone, filosofo, ex assessore alla cultura di Palazzo Vecchio e vicepresidente del Cda dell’Opera del Duomo, parla di inganno, di truffa ai danni degli stessi turisti. In che senso professore? "Intanto si pensa che siano tutti uguali, che vengano da Bologna o da Pechino, dall’operaio spagnolo all’oligarca russo, dagli studenti americani ai croceristi che scendono a Livorno, pensiamo al turista come a un consumatore, di non si sa bene cosa. Ma con l’idea di dar loro tutto, in realtà non diamo loro niente: vieni e in tre giorni mangi la bistecca, vedi gli Uffizi, compri tutto quello che vuoi. Alla fine non sanno neppure dove sono stati e di che esperienza hanno avuto".