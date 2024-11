Ilnapolista.it - Mbappé ormai condivide solo la sua vita madrilena, con la Francia ha scelto la strada del silenzio (L’Equipe)

Kyliannon sarà presente nei prossimi match delladi Nations League, data la mancata convocazione da parte del ct Deschamps.Il capitano della nazionale nelle ultime settimane non si è espresso molto attraverso i social a riguardo, al contrario di come invece era pochi mesi fa in cui cercava di far passare diversi messaggi, sportivi e sociali, attraverso i suoi network.haladelcon laracconta di unparticolarmenteso nei confronti del suo Paese:L’assenza del capitano dellanon smette mai di alimentare dibattiti nel grande pubblico. Per quanto riguarda il giocatore, la sua comunicazione è limitata ai post sui suoi social network, quasi tutti legati al Real Madrid e ai recenti comunicati stampa sulla disputa tra lui e il Psg.