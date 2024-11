Serieanews.com - Manna e Ghisolfi insieme a Roma: ‘summit’ in vista durante la sosta

Un summit molto atteso al quale saranno presenti il ds del Napoli e quello della: in ballo diversi temi caldi per il nostro calcioGiovannie Florentallo stesso evento. Il ds del Napoli e quello dellahanno in comune la giovane età e l’aver appena iniziato una nuova avventura in una big del calcio italiano. Certo, al momento si può dire che le cose stiano andando decisamente meglio all’italiano ex Juve, col Napoli primo in classifica e reduce dal prezioso pareggio 1-1 contro l’Inter a San Siro.attesi al summit (Foto: LaPresse e InterAS) – serieanews.comNella suggestiva Sala Stampa delle Bandiere del Comune diCapitale è stata presentata la VII edizione del Social Football Summit (SFS24), un evento ormai imprescindibile per la Football Industry.