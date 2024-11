Oasport.it - LIVE Real Madrid-Virtus Bologna 98-86, Eurolega basket in DIRETTA: seconda metà di gara fatale alle V nere

TOP SCORER –: Hezonja 20;: Shengelia 20Finisce qui il match, 98-86 per ilche allunga nelladie continua a lasciare imbattuto il WiZink Center.98-86 Schiacciata di rabbia di Diouf.98-84 Coppia di liberi per Diouf che vanno a segno.98-82 Cordinier in appoggio, è l'ultimo a mollare in sostanza.98-80 Cordinier per Zizic, anche se ormai i buoi sono scappati.98-78 Cordinier fino in fondo. 2'50" alla fine.98-76 Ancora Ibaka.96-76 Follia di Rathan-Mayes da tre, fuori equilibrioizza il +20.