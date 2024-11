Gaeta.it - La regione campania avvia formazione sulla brucellosi bufalina per operatori indiani

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laha riscosso un buon successo con il suo primo incontro formativo dedicato all’eradicazione della, un’iniziativa rivolta principalmente aglidelle aziende agricole indiane. Questo incontro si inserisce in un programma più ampio, volto a informare e formare gli allevatori riguardo a questa malattia che colpisce gli animali e che può avere impatti significativisalute pubblica e sull’economia agricola.Un incontro formativo riuscitoIl primo incontro si è tenuto con l’obiettivo di sensibilizzare gli allevatorisulle pratiche preventive e gestionali legate alla. Secondo le informazioni diffuse dalla, l’incontro ha ottenuto un’ottima adesione in termini di partecipazione e di interesse per gli argomenti trattati.