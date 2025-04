Ilgiorno.it - Uccise la vicina, 25 anni di carcere: "Non doveva essere in libertà"

di Andrea GiC’è un punto, di fondamentale importanza, che mette d’accordo la difesa di Domenico Livrieri e la parte civile, la sorella della vittima, Marta Di Nardo. Quandoladi casa, nell’ottobre 2023, l’uomo avrebbe dovuto trovarsi in una Rems, un ex ospedale psichiatrico giudiziario, anche in ragione della sua pericolosità sociale. Non avrebbe dovutoin, ma per lui non c’era posto nelle strutture. "È stato lasciato nelle condizioni di agire – spiega l’avvocato Roberto Pinazzi, legale della parte civile – e per questo le responsabilità andrebbero cercate anche in altri livelli". Livrieri, ieri, è stato condannato a 25diper aver ammazzato e fatto a pezzi la 60enne Marta Di Nardo, nascondendo poi il cadavere in una botola sopra la porta della sua cucina in un palazzo Aler in via Pietro Da Cortona.