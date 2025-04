Lanazione.it - Anche il lapideo trema: "Periodo già difficile. Regrediti all’era Covid"

Leggi su Lanazione.it

A livello istintivo la reazione si rifà al celebre detto "piove sul bagnato". Ma visto che parliamo di marmo e altre pietre lavorate è l’aggettivo "pesante" a schiacciare la serenità del mondoversiliese dopo la decisione del governo Trump di istituire i dazi. Circa un terzo del totale dell’export, infatti, ha come destinazione gli Usa e il timore delle aziende è che dall’altra parte dell’oceano venga tirato il freno a mano di fronte a questi nuovi salassi. Sarebbe l’ennesima tegola viste le brutte notizie che già da tempo arrivano, per motivazioni diverse, dal Medio Oriente (guerra) e dalla Cina (crollo del mercato). Pensare che il 2024, in base ai dati forniti da Confindustria Toscana Nord, era andato benone. Il settoreversiliese (inteso come sola provincia di Lucca) l’anno scorso ha infatti esportato materiali pari a un valore di 152 milioni di euro (+6,7%) rispetto al 2023.