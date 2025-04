Quotidiano.net - L’altalena della Casa Bianca

Prigioniere dell’incertezza sui dazi, le Borse internazionali rotolano sempre più giù. Chi si fa male meno di tutti è Wall Street. Sostenuta da rumors – poi smentiti – su una moratoria applicativa delle nuove misure tariffarie, New York sale sule prova a rialzare la testa, salvo frenare nel finale dopo che laconferma: nessuno stop ai dazi aggiuntivi per i commerci con gli Stati Uniti. DJ (-0,9%), S&P (-0,2%), Nasdaq (+ 0,2%) sono i migliori indicigiornata, il che offre la misura dello sconquasso generale. Sui mercati va infatti in scena un altro lunedì di paura. Comincia l’Asia, con il tracollo di tutte le piazze: Hong Kong -13,2%, Shanghai -7,3%, Taipei -9,7%, Tokyo -7,8% Seul -5,8%. Investitori e operatori vendono a mani basse, come se non ci fosse un domani.