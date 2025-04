Quotidiano.net - Boffi|DePadova. L’eccellenza dell’abitare oggi

di Marina Santin Mantenere viva la tradizione del design italiano e lasciare un segno duraturo nel. Questa, la filosofia che anima BoffiIDePadova, realtà di riferimento nel settorecontemporaneo grazie a un portfolio di brand - Boffi, DePadova e ADL - che, pur mentendo la loro unicità, si arricchiscono reciprocamente creando sinergie inedite e anticipando le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Il gruppo, forte di una continua ricerca su materiali, soluzioni sostenibili e nuove tipologie di prodotto presenta al Salone del Mobile 2025 le sue nuove proposte di interior design, connubio di estetica, funzionalità e raffinatezza. Per Boffi, in primo piano le novità che ampliano la Cove Kitchen, caratterizzata dalle forme scultoree dell’estetica di Zaha Hadid Design e dall’innovazione tecnologica del brand.