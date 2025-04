Quotidiano.net - "Filiera legno-arredo. Guerre, dazi e crisi spaventano l’export"

Oltre 2mila espositori, provenienti da 37 Paesi, distribuiti in 170mila metri quadri di superficie espositiva. La 63esima edizione del Salone del Mobile, in programma dall’8 al 13 aprile a Milano Rho Fiera, si appresta ad aprire gli occhi con lo sguardo visionario di Pierre- Yves Rochon, Paolo Sorrentino e Robert Wilson. E vista da Feder, è un’opportunità da cogliere e valorizzare benché i numeri del settore non siano del tutto positivi. Stando ai preconsuntivi del Centro studi di Ferder, il 2024 si è infatti chiuso con un fatturato alla produzione pari a 51,6 miliardi di euro, in flessione del 3.1% rispetto al 2023. Un segno meno che riguarda le vendite sul mercato interno pari a 32,2 miliardi di euro, che costituiscono oltre il 60% del giro d’affari complessivo e registrano un - 3.