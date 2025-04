Viterbotoday.it - Rapina al distributore: "Benzinaio minacciato con la pistola, fatto inginocchiare e derubato"

Leggi su Viterbotoday.it

con lamettere in ginocchio eto". La testimonianza di un automobilista nel processo a carico di D.M., uno dei due presunti autori dellaa mano armata avvenuta il 13 ottobre 2023 in undi Montefiascone.A raccontare i dettagli in.