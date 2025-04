Cantieri olimpici si teme il caos sulla Super 36

Cantieri olimpici ovunque e tutti insieme. Dal Quarto ponte di Lecco, con svincoli annessi, al consolidamento della galleria Monte Piazzo della Statale 36; dalla messa in sicurezza del Super tra Giussano e Civate, al potenziamento degli svincoli di Dervio e di Colico; dal miglioramento della linea ferroviaria Lecco – Sondrio, al completamento della passerella ciclabile di Abbadia Lariana. Il timore è quello del caos, anzi della paralisi, lungo la principale strada di collegamento tra la Valtellina e la Brianza e di attraversamento di Lecco, già a rischio per frane, allagamenti, incidenti. Per evitare figuracce in diretta mondiale durante i Giochi di Milano – Cortina 2026 il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha convocato un vertice "sulle ricadute viabilistiche degli eventi programmati con valutazione delle eventuali opportunità di aggiornamento e adeguamento a scenari di rischio prevedibili per la mobilità provinciale", spiegano dall’Ufficio territoriale di governo di corso Promessi sposi. Ilgiorno.it - Cantieri olimpici, si teme il caos sulla Super 36 Leggi su Ilgiorno.it ovunque e tutti insieme. Dal Quarto ponte di Lecco, con svincoli annessi, al consolidamento della galleria Monte Piazzo della Statale 36; dalla messa in sicurezza deltra Giussano e Civate, al potenziamento degli svincoli di Dervio e di Colico; dal miglioramento della linea ferroviaria Lecco – Sondrio, al completamento della passerella ciclabile di Abbadia Lariana. Il timore è quello del, anzi della paralisi, lungo la principale strada di collegamento tra la Valtellina e la Brianza e di attraversamento di Lecco, già a rischio per frane, allagamenti, incidenti. Per evitare figuracce in diretta mondiale durante i Giochi di Milano – Cortina 2026 il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha convocato un vertice "sulle ricadute viabilistiche degli eventi programmati con valutazione delle eventuali opportunità di aggiornamento e adeguamento a scenari di rischio prevedibili per la mobilità provinciale", spiegano dall’Ufficio territoriale di governo di corso Promessi sposi.

