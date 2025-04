Quotidiano.net - L’irruzione del “RisiKo!“ nella realtà. Il gioco ispira la post diplomazia

Attaccare l’Ucraina con tanti carrarmati? Prendersi la Groenlandia con le buone se è possibile o con le cattive se necessario? Dove abbiamo già visto tutto questo? Ma certo! Anni Trenta a parte, non solo l’abbiamo già visto, ma anche fatto. Manca solo la Kamchatka. Al!, ovvio (sì, per inciso si scrive così, con la kappa maiuscola e il punto esclamativo),da tavola di conquista del mondo che imperversa sulle tavole degli italiani dal 1968, sopravvissuto, pare, anche all’avvento del computer. E qui, sincerità: ci sono quelli che ammettono di aver giocato prima o poi a!, anzi prima che poi, e quelli che mentono. Quante partite, quando si aveva più tempo ma non più voglia di giocare. Personalmente, ne ricordo una rimasta memorabile per due ragioni: finì alle cinque del mattino e vinsero le armate viola, regolarmente schifate in quanto di colore menagramo.