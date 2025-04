Bergamonews.it - Questura di Bergamo, la sala Volanti intitolata al commissario capo Francesco Accetta

. Semplice, umile, competente e appassionato. Quattro aggettivi, scelti dal questore Andrea Valentino per raccontare il, scomparso improvvisamente il 6 aprile dell’anno scorso. L’intitolazione dellaalla sua memoria, celebrata con la cerimonia di lunedì 7 aprile, “vuole essere un modo per permettere ai più giovani di avere un pensiero per un funzionario che si è fatto ben volere da tutti, prima come appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e poi come dirigente e comandante” ha spiegato il questore.Alla cerimonia hanno partecipato anche Ornella, madre di, e le figlie Francesca e Cassandra; il Prefetto della Provincia diLuca Rotondi, nonché la dott.ssa Francesca Fava, Direttore del Servizio Controllo del Territorio, unitamente ad altre autorità civili e militari, una rappresentanza dell’Anps e numerosi amici.