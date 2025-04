Quotidiano.net - ’Villa Héritage’. Luci, colori, arte. L’emozione è qui

La Venezia di Luchino Visconti, le note di Gustav Mahler, un giardino d’inverno ispirato alle maestose serre del XIX secolo. Tutto questo, e molto altro, è. Un’idea d’interior che rappresenta un linguaggio universale in grado di connettere tradizione e innovazione, promuovendo il dialogo tra passato e futuro. Più di un semplice spazio, più di un’installazione, Villa Héritage è un rifugio nel cuore del Salone pensato per invitare alla riflessione sul significato dell’abitare e della creazione artistica. Il progetto prende forma in una scenografia multisensoriale, dove luce,, volumi e materiali trasformano il design in un codice percettivo, in una traccia viva che attraversa il tempo e modella le esperienze. Villa Héritage non si osserva: si vive, si respira, si ascolta.