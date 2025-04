Auto vendute ma non consegnate Concessionaria sotto indagine

Concessionaria di Auto in Brianza nel mirino della Procura e alla ribalta di Striscia la Notizia per vetture non consegnate ai clienti. Nel 2017 era stata la volta della storica rivendita Antonini a Varedo, i cui titolari sono stati condannati per truffa e bancarotta fraudolenta. A distanza di 7 anni e a pochi chilometri di distanza, sotto la lente dei creditori è finita "Galimberti Auto" di Verano. Sarebbero decine gli acquirenti che sostengono di essere caduti nella beffa di avere pagato senza ricevere quanto comprato. L'importo più basso versato per un'Auto è un acconto di 1.500 euro, quello più alto di 24.700 euro. Si parla di un valore complessivo di quasi 300mila euro. Gli inviati di Striscia, sulla base delle prime segnalazioni, si erano recati una prima volta nel salone di via Battisti agli inizi del marzo scorso e il titolare aveva assicurato che avrebbe risarcito tutte le somme indebitamente percepite.

