Incisioni rupestri e Villa Visconti Riapre il sito archeologico

Incisioni rupestri e la Villa Visconti Venosta a Grosio. Il parco delle Incisioni rupestri è un sito archeologico di estrema importanza che "ospita" la famosissima Rupe Magna con oltre 5.000 figure realizzate tra il neolitico e l'età del ferro. Oltre alle Incisioni, ospita anche i resti di due castelli medievali: il Castello di San Faustino e il Castello Visconteo. Per le visite è consigliata la prenotazione (info@parcoIncisionigrosio.it). La Villa Visconti Venosta, di stile rinascimentale e circondata da un parco aperto al pubblico, permette ai visitatori di vivere un vero tuffo nel passato, immergendosi nell'atmosfera antica che si respira nelle sue numerose stanze e immedesimandosi nelle vite delle persone che negli anni hanno preso parte alla storia della Villa.

