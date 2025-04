Ilgiorno.it - Visite gratuite, vaccinazioni e consulenze: porte aperte negli ospedali

Leggi su Ilgiorno.it

Servizi gratuiti, disponibili per i cittadini del territorio fino a venerdì 11 aprile: è così che l’Asst Ovest Milanese ha deciso di celebrare degnamente la Giornata Mondiale della Salute. I servizi, presentati ieri mattina dalla direzione dell’Asst, riguardano i quattrodell’azienda: Legnano, Cuggiono, Magenta e Abbiategrasso. L’iniziativa prende in considerazione diversi settori: sarà possibile usufruire di alcuni servizi di consulenza psicologica,, passando per gli screening oncologici e gli incontri informativi per i genitori. Nelle Case di Comunità di Legnano, Castano Primo, Busto Garolfo e Parabiago, ad esempio, saranno attivati slli di orientamento per sensibilizzare la popolazione su prevenzione e diagnosi precoce dei tumori più comuni, mentre al Punto Unico di Accesso di Magenta saranno organizzati momenti di counselling specifici per illustrare tutti i servizi di screening disponibili.