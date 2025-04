Lanazione.it - Provincia, rinnovati gli organi. Spilamberti e Loi le sorprese: "La vittoria dell’aggregazione"

Tra i volti nuovi della maggioranza sui banchi del consigliole c’è quello del sarzanese Luca. E’ stato il più eletto della lista “Insieme per la Spezia“ ottenendo 6774 preferenze.è al secondo mandato da consigliere comunale comunale dell’amministrazione della sindaca Cristina Ponzanelli. Dagli esordi come giovane rappresentante della Lega a esponente di Vince Liguria da tempo a stretto contatto con l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone. L’altra novità è l’ingresso di Alberto Loi esponente di Fratelli d’Italia e vice sindaco di Riccò del Golfo. Il numero più alto in assoluto di preferenze (9632)è stato raggiunto da Gianluca Tinfena, vice sindaco del Comune di Arcola. Domenica ai seggi per i sindaci e consiglieri comunali dei Comuni spezzini per eleggere i componenti del consigliole.