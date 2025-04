Ilrestodelcarlino.it - Bidello cacciato dall’asilo: "I controlli sono stati fatti. L’uomo risultava pulito"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"All’atto dell’assunzione, la società ha richiesto il casellario giudiziale ed è risultato nulla senza alcun tipo di reato nè sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Tutti gli adempimenti previsti per leggeregolarmente compiuti e alcuna mancanza può esserci addebitata".le parole dell’avvocato Marialaura Boccalatte che tutela gli interessi di ‘Tempi Moderni’, l’agenzia interinale che ha un contratto d’appalto per la selezione del personale col Comune di Scandiano. La società interviene così nella vicenda di inizio settimana scorsa riguardo alallontanato dal lavoro all’asilo nido comunale dopo una segnalazione di una mamma riguardo ad alcuni suoi presunti precedenti per pedofilia. Il municipio aveva reso noto l’accaduto tramite una nota stampa, nella quale parlava anche il sindaco Matteo Nasciuti che puntava il dito contro la società: "si chiede conto del mancato controllo e della mancata segnalazione di eventuali precedenti giudiziari, e pretenderà il rigoroso rispetto delle clausole previste dal contratto".