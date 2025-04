’Art of Wellness’ Design fa rima con benessere

benessere e della propria salute fisica. C’è questo e molto altro ancora nella mostra ’The Art of Wellness’ che regala – in occasione della Milano Design Week presso Technogym Milano in via Durini 1 (apertura al pubblico dall’8 al 13 aprile dalle 10 alle 21) – una fotografia su questo mondo straordinario: dai primi strumenti per l’esercizio fisico alle più moderne innovazioni tecnologiche che fanno leva sulle tecnologie digitali e sull’intelligenza artificiale e che hanno dato vita alla nuova visione dell’Healthness appena lanciata da Technogym. Il percorso espositivo offre prima una retrospettiva degli strumenti che hanno ispirato i prodotti per il wellness e lo sport di oggi come per esempio la ’cavallina’ che ha origine in epoca romana, quando i soldati utilizzavano strutture in legno per simulare il montaggio a cavallo, che poi si è evoluta nel Medioevo sempre in ambito di addestramento militare. Quotidiano.net - ’Art of Wellness’. Design fa rima con benessere Leggi su Quotidiano.net Un’affascinante narrazione nella storia del fitness. Un viaggio immersivo attraverso documenti, immagini, prodotti che hanno cambiato il rapporto del genere umano con la cura del proprioe della propria salute fisica. C’è questo e molto altro ancora nella mostra ’The Art ofche regala – in occasione della MilanoWeek presso Technogym Milano in via Durini 1 (apertura al pubblico dall’8 al 13 aprile dalle 10 alle 21) – una fotografia su questo mondo straordinario: dai primi strumenti per l’esercizio fisico alle più moderne innovazioni tecnologiche che fanno leva sulle tecnologie digitali e sull’intelligenza artificiale e che hanno dato vita alla nuova visione dell’Healthness appena lanciata da Technogym. Il percorso espositivo offre puna retrospettiva degli strumenti che hanno ispirato i prodotti per il wellness e lo sport di oggi come per esempio la ’cavallina’ che ha origine in epoca romana, quando i soldati utilizzavano strutture in legno per simulare il montaggio a cavallo, che poi si è evoluta nel Medioevo sempre in ambito di addestramento militare.

The Art of Wellness presentata da Technogym - Technogym presenta “The Art of Wellness”. La mostra esclusiva di Technogym sulla storia del wellness design e il libro, edito da Assouline, sull’approccio ... (villegiardini.it)

Art and Design for Wellness of Pediatrics in the Built Environment - Art, along with thoughtful design and environment considerations ... quality but also as crucial elements in promoting pediatric mental health and overall wellness, contributing significantly to the ... (frontiersin.org)

Mastering the Art of Corporate Wellness Program Design and Implementation - For individuals looking to become experts in corporate wellness program design and implementation, the Corporate Health & Wellness Association offers the Certified Corporate Wellness Specialist ... (corporatewellnessmagazine.com)