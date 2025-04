Cantiere in via Panni Lavori all’ingresso degli orti per gli anziani

Lavori di spostamento dell'ingresso al parcheggio degli orti degli anziani, oltre alla realizzazione di un rialzo volto alla moderazione della velocità, con estensione del limite a 30 chilometri orari tra il sottopasso ferroviario e la rotatoria tra le vie Panni-Rosselli, prenderanno il via domani. Lo ha comunicato l'assessore ai Lavori pubblici e Mobilità Giulio Guerzoni in Consiglio comunale rispondendo all'interrogazione, sul tema di Elisa Rossini (FdI), trasformata in interpellanza. L'assessore ha precisato che l'intervento voluto dall'Amministrazione comunale migliorerà la sicurezza stradale e la fruibilità dell'attraversamento pedonale, a beneficio di tutta la cittadinanza e di tutte le realtà che sono interessate da quel tratto, compresi gli orti per anziani e l'Istituto Charitas.

Cantiere in via Panni. Lavori all’ingresso degli orti per gli anziani - L’assessore Giulio Guerzoni: "L’intervento parte domani e durerà circa tre mesi". L’accesso all’area sosta sarà spostato e sarà installato un rialzo per ridure la velocità. (msn.com)