Lanazione.it - Incendio al rigassificatore. Ma è solo una simulazione. Un messaggio sul cellulare per allertare cittadini e turisti

Leggi su Lanazione.it

Un malfunzionamento nel sistema di pompaggio, una nube di gas che, innescata, si incendia. È lo scenario ipotizzato dall’esercitazione su scala reale che vedrà come epicentro ildi Panigaglia. La, in programma domani dalle 9.30, impegnerà centinaia di operatori e vedrà il territorio protagonista a livello nazionale del nuovo test del sistema di allertamento pubblico nazionale, It Alert, per il rischio di incidente industriale rilevante: tutti coloro che si troveranno nel raggio di cinque chilometri dall’impianto, riceveranno sul proprio telefonino undi allarme, in italiano e in inglese, con una suoneria prolungata simile ad una sirena. La, classificata dal Piano di emergenza esterna recentemente aggiornato come un ’top event 7’ – con ricadute all’interno dello stabilimento e l’interessamento di alcuni tratti della provinciale 530 napoleonica – servirà per testare l’efficacia e la tempestività della risposta della macchina dei soccorsi.