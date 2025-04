Ilrestodelcarlino.it - Alla Pallavicini-Baronio festa per i 100 anni di Adele Maioli

La Fondazione Galletti Morelliha festeggiato il centesimo compleanno di una ospite,. La centenaria è ospite della struttura da quasi treed è nata a San Pietro in Trento in una famiglia contadina. Quarta di sette fratelli, dopo la guerra trovò lavoro a Ravenna,fabbrica Callegari. Tutte le mattine, con qualsiasi tempo, in bicicletta faceva 36 chilometri al giorno, in mezzocampagna in strade non asfaltate per raggiungere il posto di lavoro, anche quando nevicava. Poi, dopo, smise di fare l’operaia in fabbrica e con il marito aprì una cartolibreria nella sua casa a Porto Fuori.è sempre stata una grande lavoratrice, le piaceva curare l’orto e cucinare. Sabato è stata festeggiata con una torta speciale, circondata dall’affetto della figlia Danila, dai nipoti e da tutti gli operatori della casa Pvicini-