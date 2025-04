Ilrestodelcarlino.it - “Sinfonia Romanì“, fusione senza barriere di stili

La chiesa della Santissima Annunziata ospiterà oggi alle 21,30 e a ingresso libero il concerto ““, in occasione della Giornata Internazionale dei Rom e Sinti. L’iniziativa è organizzata da UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri –, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Rossini. Protagonista della serata sarà un’ineditatra la tradizione classica dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini e la ricca eredità musicale, in un viaggio sonoro che coniuga raffinatezza sinfonica, ritmi incalzanti e melodie cariche di pathos. Sul palco si esibiranno i solisti Marco Bartolini al violino, Santino Spinelli alla fisarmonica, insieme all’Alexian Group. La direzione è affidata al Maestro Nicola Russo. Il programma musicale include opere di Jovanovic, Reinhardt, Bartolini e composizioni originali del Maestro Santino Spinelli, rom italiano di antico insediamento, Commendatore della Repubblica Italiana, prof universitario, musicologo ed etnomusicologo.