Lanazione.it - "Scelte più eque dopo l’ascolto delle istanze"

La riduzione dell’addizionale per la fascia che riguarda il 72 per cento dei lavoratori e un taglietto dell’Irap. Così la Giunta si è presentata agli incontri con i sindacati al mattino e con gli imprenditori nel pomeriggio. "Per quanto attiene alle misure della manovra di più stretto interesseparti datoriali – spiega l’Esecutivo – si è discusso della possibilità di eliminare l’aumento del bollo auto, una decisione che riflette la volontà della Giunta di non gravare ulteriormente sulle spalle tanto dei cittadini quantoimprese, che si troverebbero a sostenere in misura ben superiore un eventuale aumento del bollo sui mezzi e sulle flotte aziendali. Essendo stato evidenziato l’impatto negativo sul tessuto economico-produttivo della regione, la Giunta ha espresso chiaramente la sua intenzione di non adottare questa misura come copertura per la manovra.