Le previsioni meteo di oggi 8 aprile ad Avellino

Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1264m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno. Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 8 aprile ad Avellino Leggi su Avellinotoday.it cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata dila temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1264m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno.

Le previsioni meteo di oggi 8 aprile ad Avellino. Meteo 8 aprile: clima ancora piuttosto freddo, ma la svolta primaverile è dietro l'angolo. Meteo Aosta: oggi e domani nubi sparse, Giovedì 10 sereno. Domani, martedì 8 aprile, cielo nuvoloso soprattutto al mattino e temperature in aumento. Meteo a Castel di Sangro: Martedì 8 aprile giornata stabile e fredda –. Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 8 aprile. Ne parlano su altre fonti

Meteo | Previsioni per martedì 8 aprile - A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 2°C, lo zero t ... (modenatoday.it)

Meteo Roma: oggi sereno, Martedì 8 e Mercoledì 9 nubi sparse - Roma, previsioni meteo per il 7/04/2025. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, temperature comprese tra 3 e 18°C ... (ilmeteo.it)

Meteo Napoli: oggi sereno, Martedì 8 poco nuvoloso, Mercoledì 9 sereno - Meteo per Lunedì 7 Aprile 2025, Napoli. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, temperatura minima 4°C, massima 14°C ... (ilmeteo.it)