Ilgiorno.it - I pendolari invocano l’esercito per proteggere la stazione

Leggi su Ilgiorno.it

Coscrizione ina Calolziocorte e a Olgiate Molgora. A presidiare le stazioni di Calolzio e Olgiate, ma anche degli altri paesi attraversati dalla linea ferroviaria Milano - Lecco, potrebbero arrivare i soldati del. A dare il via libera al reclutamento dei miliari per difendere isono stati i consiglieri provinciali, votando all’unanimità una mozione che, tra il resto, prevede ". se ritenuto necessario l’attivazione dell’operazione “Strade sicure“. L’operazione Strade sicure per presidiare le aree più a rischio. Portavoce dell’istanza è Luca Caremi, che a Calolzio è assessore, in seguito ad un incontro tra i primi cittadini dei centri urbani dove ci sono le stazioni ferroviarie, cioè Osnago, Cernusco Lombardone e Merate, Olgiate Molgora, Airuno e Calolziocorte, e il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni.