"Design, tecnologia arte e creatività. Un Salone globale".

Maria Porro, presidente deldel Mobile Milano, il gran giorno è arrivato, la città è in fermento, c’è grande attesa, la manifestazione si conferma unica nel suo genere. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa edizione così ricca di novità? "Più degli altri anni si conferma la vocazione internazionale del, un punto di riferimento mondiale, con i numeri che ne raccontano l’evoluzione. Per la Biennale di Euroluce, poi, abbiamo più di 300 espositori da 25 Paesi (46,5% dall’estero), con grandi player e bellissime aziende che arrivano ad esempio dagli Stati Uniti. Voglio ricordare gli 84 espositori che sono oggi qui per la prima volta (52,6% dall’estero). Insieme ad un programma culturale di alto profilo con installazioni dentro la fiera e in città. Mi riferisco a Villa Héritage di Yves Rochon e Paolo Sorrentino con La dolce attesa.