Riqualificazione dei marciapiedi Lavori in vista

Lavori nella seconda metà di aprile. Cambieranno aspetto i marciapiedi di alcune vie cittadine. Sono stati affidati i Lavori straordinari per la sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche, il tempo stimato di realizzazione delle opere è di circa tre mesi. Il progetto riguarderà quindici tratti stradali, che vedranno quattro tipologie di lavorazioni: rimozione dell'asfalto colato e posa di nuovo asfalto con graniglia, ripristino attraverso ridefinizione di aiuole esistenti, abbattimento di barriere architettoniche e formazione di nuovi marciapiedi. "Investire nella sicurezza pedonale significa migliorare la qualità della vita quotidiana dei castellanzesi, in particolare delle persone anziane, dei genitori con passeggini e dei cittadini con disabilità - dice la vicesindaco reggente Cristina Borroni -.

