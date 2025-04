Ilgiorno.it - Verso l’ultimo atto. Torna all’asta a luglio il terreno di via Menotti. Ma il valore ora è sceso

Si avvicinadella storia di “Legnano Patrimonio”, la società di cartolarizzazione nata più di 15 anni fa per vendere i beni di proprietà comunale e poi risucchiata nel vortice della crisi immobiliare: andràil prossimo 3, infatti, l’unico bene ancora rimasto “in pancia” alla società, vale a dire iledificabile da oltre 16mila metri quadrati, ora pignorato, e a forma di “U”, racchiuso tra viale Sabotino e via. Il? Nel 2009, in occasione della prima asta che aveva interessato questo lotto, l’area era stata offerta a 4,7 milioni di euro: tra aste deserte e tentativi di trovare differenti forme di vendita, si è così arrivatidel prossimo, quando ilpotrebbe essere acquistato per poco più di 900mila euro. La storia delè fatta anche di tentativi di vendita “misti”, in occasione dei quali l’area da oltre 16mila metri quadrati era stata inserita in un lotto unico che comprendeva anche i circa 8mila metri quadrati della ex piazzola per la raccolta rifiuti di Amga Spa (racchiusa all’interno della “U”) e un piccolo appezzamento privato.