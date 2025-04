Amica.it - Aggiungere un paio di maxi orecchini eccentrici è la strategia styling da adottare per cambiare mood a un grande classico

Leggi su Amica.it

L’accoppiata su cui puntare adesso? È quella tra tailleur pantalone e. E il motivo è semplice. Sappiamo bene quanto il completo blazer e pantaloni sia un rifugio sicuro quando si cerca un outfit quotidiano da indossare al lavoro, grazie al suo stile elegante,e formale, unito alla praticità. Sappiamo però altrettanto bene anche quanto questa “divisa” possa rischiare di diventare noiosa e banale perché sempre uguale a sé stessa. E se variare il top sotto la giacca non è abbastanza, bisogna trovare un modo per farlo che non riguardi borse e scarpe, quasi sempre scelti in base a criteri di comodità e praticità, dalle cartelle di pelle ai tacchi midi.La soluzione giusta può essere proprio in un bijoux e in particolare in undiche per le loro dimensioni o forme possonointeramente il destino di un look.