Il vescovo Beschi | La giustizia sia baluardo contro ogni forma di prevaricazione

Bergamo. Che rapporto esiste tra la speranza e l’esercizio della? Lo ha chiesto ildi Bergamo, Francesco, nella riflessione fatta lunedì mattina nell’aula della Corte d’Assise del tribunale di Bergamo, davanti ai magistrati e al personale di via Borfuro. Comeanno il Monsignore ha portato un saluto e gli auguri di buona Pasqua in un inche ormai è diventato una tradizione molto apprezzata da tutti coloro che nel palazzo dici lavorano.Ilè stato accolto dal presidente del tribunale Vito di Vita (presente anche il suo predecessore Cesare De Sapia, fresco di pensione), dall’avvocato Ennio Bucci in rappresentanza dell’ordine e dal dirigente del tribunale Sergio Cammarano.Il presidente Di Vita ha ricordato la particolarità della Pasqua 2025, anno del Giubileo e del ventennale della morte di Papa Giovanni Paolo II.