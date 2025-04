Quotidiano.net - Design e sostenibilità. Il capoluogo lombardo incontra l’innovazione

Le testate del nostro Gruppo Editoriale saranno protagoniste nel contesto del Salone del Mobile. Prosegue infatti il ciclo di incontri di QN Distretti, format ideato da Quotidiano Nazionale per analizzare il presente e il futuro delle filiere produttive del nostro Paese. L’appuntamento con le nostre tavole rotonde è fissato per giovedì 10 aprile con ’Milano: il futuro tra’. L’iniziativa si svolgerà, alle 18, al Milano Contract District e vedrà la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico. A dare il via alla discussione sarà Armando Stella, Vicedirettore de Il Giorno, che presenterà i protagonisti del convegno e introdurrà l’intervento di Agnese Pini, Direttrice QN Quotidiano Nazionale, Il Giorno, il Resto del Carlino, La Nazione e Luce!.